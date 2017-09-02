Уроки будущего провели в НАО 1 сентября

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 02.09.2017

Глава НАО И. Кошин поддержал инициативу ОНФ провести 1 сентября акцию "фронтовиков" "Россия, устремленная в будущее". Во многих российских регионах под таким девизом прошли уроки, на которых взрослые рассказывали старшеклассникам о пути, который выбрали после окончания школы.

Сам губернатор побывал в школе с. Нижняя Пеша. Он рассказал, что свой путь люди выбирают раньше окончания школы. Школьники определяют будущее отношением к родителям, учителям, учебе, возможностям, которые им предоставляются. На них можно не обратить внимания и пренебречь, но можно и воспользоваться. Кошин пошел по второму пути, хотя и признался, что сделал это далеко не в начальной школе. Сейчас у детей больше возможностей для реализации в будущем. Запрограммировать свое будущее можно уже сейчас, обратив больше внимания на те или иные предметы. Система ЕГЭ дает возможность стать студентом любого вуза страны.

Затем Кошин предал слово Герою России, космонавту А. Лазуткину, который приехал в НАО для участия в фестивале "Арктика. Дети. Космос" в Нарьян-Маре. Он признался, что так далеко от дома День знаний еще не проводил, потому что это практически на краю России. Пообщавшись со школьниками, Лазуткин сделал вывод, что эти дети могут далеко пойти, и чтобы не упустить эту возможность, нужно о будущем задуматься уже сейчас. Примером для подражания для выпускников могут быть люди, которые добрались даже до космоса, а заканчивали школу в маленьких городах и поселках.

В этом учебном году Пешская школа пополнилась 10 первоклашками, а выпустятся в этом году всего 5 одиннадцатиклассников. Для них последний звонок прозвенит в стенах новой школы, которую администрация Заполярного района должна сдать в эксплуатацию через 2 недели.

 





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