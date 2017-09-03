Класс с портовым уклоном открылся в мурманской гимназии

Мурманская область >> Образование >> 03.09.2017

При содействии Мурманского морского порта удалось организовать необычный проект внедрения в программу школы новых наук, связанных с деятельностью порта.

1 сентября в мурманской гимназии №8 открылся профильный класс "Транспортная логистика". В 2016 г девятиклассники посещали занятия на тему "Морской транспорт и логистика", были на экскурсии в порту, где им рассказывали о портовых профессиях, и даже прошли пожарную подготовку. Другими словами, один класс школы провел эксперимент по изменению школьной программы, и эксперимент оказался успешным.

По его итогам приняли решение организовать класс с профильным уклоном, для чего переоборудовали кабинет, подписали договор с Арктическим госуниверситетом, специалисты которого теперь проводят дополнительные занятия по углубленному изучению английского языка, основам логистики, менеджмента и маркетинга, введения в профессию. Выпускники смогут поступить в университет и получить самые востребованные специальности для работы в порту.

Всего в новом классе обучаются 26 человек 10-классников, каждый из которых выбрал химико-биологическое или физико-математическое направление. Здесь учатся не только мальчики, но и девочки, которым интересно понять суть технических специальностей. Ребята признаются, что выбрали обучение в этом классе не просто так, а потому что им это интересно. Многие из них учатся на перспективу и уже решили, чем хотят заниматься в будущем.

Гендиректор Мурманского морского торгового порта А. Масько выражает надежду на то, чтобы ребята, окончившие класс, а потом университет, останутся работать в Мурманске и продолжат совершенствоваться в портовом городе, развивая его специфическое направление. Класс создавался именно на эту перспективу.





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