15 сентября в Петрозаводске состоится конференция, посвященная карельскому языку

Республика Коми >> Образование >> 13.09.2017

Конференция, посвященная карельскому языку, пройдет в Петрозаводске. На нее приедут представители Высшей школы экономики и Института языкознания РАН. Конференция пройдет в Карельском филиале РАНХиГС.

Конференция будет носить статус научно-исследовательской и раскроет статус карельского языка в языковой системе народов РФ. На ней рассмотрят лингвистические, культурные и правовые аспекты языка.

Мероприятие состоится в рамках подготовки к празднованию 100-летия Карелии.

Нормативно-правовое регулирование статуса карельского языка имеет важное значение, поэтому будут обсуждаться проблемы терминологии языка при использовании в официальных сферах, преподавание языка в учреждениях образования, визуализации языка и развитие печатных и электронных СМИ на карельском языке.

На конференции соберутся представители науки, филологи, эксперты в области юриспруденции, истории, этнографии, представители государственной власти Карелии. Они зачитают свои доклады, примут участие в круглых столах и дискуссиях.

Важная роль отводится выступлению профессора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" В. Кряжкова, профессора Института языкознания РАН М. Дьячкова, ведущего научного сотрудника Института языкознания РАН Т. Агранат и других экспертов в разных областях.

Актуальность темы конференции не вызывает сомнений, так как во многих регионах России сейчас идут жаркие дискуссии по поводу национальных языков и их места в жизни региона или республики. Существует много противников того, чтобы в регионах насильно заставляли в школах изучать национальный язык, поэтому этот вопрос требует проработки и поиска путей решения проблемы. В Карелии проблема адаптации национального языка также стоит достаточно остро.





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