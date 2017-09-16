В Мурманске открылся Всероссийский фестиваль энергосбережения "Вместе ярче"

В мероприятиях приняли участие школьники и студенты. Главной задачей организаторов было рассказать об энергосберегающих технологиях, научив молодежь пользоваться энергией более экономно.



Фестиваль проводится при поддержке Министерства образования, Минэнерго, Министерства культуры РФ, Росмолодежи и многих общественных организаций.



"Вместе ярче" - фестиваль ежегодный. Его проводят во всех больших российских городах. В Мурманске его традиционно принимает образовательный центр "Лапландия". В программу входят конкурсы, спортивные состязания, теоретические занятия, практика по основам энергосберегающего образа жизни.



В этом году в "Лапландии" собрались 500 подростков, и для каждого нашлись интересные мастер-классы и познавательные площадки. Также здесь представлены стенды, на которых наглядно видно, какие технологии энергосбережения существуют и как они функционируют.



Солнечные батареи и ветряки - самые популярные источники альтернативной энергии. Принципы их работы рассказали ребята из мурманского исследовательского центра атомной энергетики. Радиотехники предложили подумать об альтернативных методах передачи энергии, не используя провода.



А. Харитончук, ведущий радиотехнического кружка, рассказал об одной эффективной технологии. На радиолампу подается 5 тыс. вольт, генератор подает напряжение на катушку. С катушки наводка передаются на другую, которая ни с чем не соединена. Именно в ней есть напряжение, и есть передача энергии. Если разместить рядом еще катушку, можно дополнительно получать энергию. Провода при этом не используются, а энергия передается. Это один из самых простых и оптимальных способов беспроводной передачи электроэнергии.



Вечернюю программу продолжил концерт с участием юных мурманских артистов.

