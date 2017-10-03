Юнармейцы под Вологдой соревновались в выносливости и смекалке

11 команд сразились на базе аэродрома ДОСААФ в п. Труфаново под Вологдой, но перед этим юнармейцев ждала насыщенная образовательная программа, с ночевкой в казарме военкомата и очень ранним подъемом.



66 юнармейцев приняли участие в слете. Для них большой полигон с инструкторами в камуфляже и общением на равных произвел неизгладимые впечатления. Всего в городском юнармейском движении 250 девушек и юношей 14-18 лет.



Участники признаются, что в полевых условиях им интереснее, чем в городских, а на природе всегда лучше, чем в казарме. Особенно запоминается стрельба из автомата, так как многим ранее стрелять из "калаша" не приходилось. У некоторых опыт общения с оружием сводился к охотничьим ружьям, с которыми их отцы ходили на охоту.



Кульминацией слета стала демонстрация тактической подготовки, предполагающая обучение работе в составе группы в момент боевых действий. Отрабатывали тактику ведения боя в ходе нападения условно диверсионной группы.



Председатель Союза десантников Вологды и руководитель военно-спортивного клуба "Бастион" А. Погосов рассказал, что в задачу входило перемещение из одного пункта в другой без потерь. В конечном пункте нужно было обнаружить склад с боеприпасами – сумку с гранатами. Если возникала сложная ситуация, группе нужно было остановиться, заняв оборону.



После того как этап был пройден, группам начислялись баллы, но если одно из заданий было провалено, группу считали условно уничтоженной. В каждой команде должна была быть хотя бы одна девушка, и все они показали достойную игру. Юнармейцы надеются, что формат полевых учений в их городе приживется.