Европейская неделя кодирования Meet and Code пройдет в Архангельске

7 октября в Областном доме молодежи Архангельска стартует площадка Европейской недели кодирования Meet and Code. Ее ключевая задача - продвижение компьютерной грамотности среди молодежи. Подобные мероприятия проводятся во многих странах, и в этом году акция охватит 17 государств Европы.



Две некоммерческие организации прошли отбор, и теперь проведут двухнедельное "IT-мероприятие для молодежи". Первое пройдет 10 октября под названием "Кодируй для Поморья!". Его участников познакомят с программированием, современными цифровыми решениями, возможностями беспрерывного образования, построения карьеры. Проведет митап областной фонд участников Президентской программы.



Еще одно мероприятие - "ИТ-выходные: фитнес в смартфоне" состоится 21-22 октября. Проведет его общественная организация "Архангельское общество профилактики заболеваний". Специалисты сферы цифровых разработок познакомят молодежь с существующими фитнес-новинками и дадут возможность придумать варианты приложений для смартфона.



В мероприятии смогут принять участие школьники, студенты, учащиеся колледжей 12-24 лет, интересующиеся цифровыми технологиями, планирующими посвятить жизнь этой работе.



Площадка раскрывает востребованную сейчас тему, так как без цифровых технологий невозможно представить будущее. Многим это направление настолько близко, что они думают о поступлении в профильные вузы, но более широко раскрыть эту область помогут на Европейской неделе программирования. Большинство подростков только отдаленно представляют, что такое программирование, его возможности и направления. Специалисты постараются объяснить их отличия друг от друга, в результате чего подростки смогут выбрать именно то, которое больше им по душе.