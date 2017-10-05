Европейская неделя кодирования Meet and Code пройдет в Архангельске

Архангельская область >> Образование >> 05.10.2017

7 октября в Областном доме молодежи Архангельска стартует площадка Европейской недели кодирования Meet and Code. Ее ключевая задача - продвижение компьютерной грамотности среди молодежи. Подобные мероприятия проводятся во многих странах, и в этом году акция охватит 17 государств Европы.

Две некоммерческие организации прошли отбор, и теперь проведут двухнедельное "IT-мероприятие для молодежи". Первое пройдет 10 октября под названием "Кодируй для Поморья!". Его участников познакомят с программированием, современными цифровыми решениями, возможностями беспрерывного образования, построения карьеры. Проведет митап областной фонд участников Президентской программы.

Еще одно мероприятие - "ИТ-выходные: фитнес в смартфоне" состоится 21-22 октября. Проведет его общественная организация "Архангельское общество профилактики заболеваний". Специалисты сферы цифровых разработок познакомят молодежь с существующими фитнес-новинками и дадут возможность придумать варианты приложений для смартфона.

В мероприятии смогут принять участие школьники, студенты, учащиеся колледжей 12-24 лет, интересующиеся цифровыми технологиями, планирующими посвятить жизнь этой работе.

Площадка раскрывает востребованную сейчас тему, так как без цифровых технологий невозможно представить будущее. Многим это направление настолько близко, что они думают о поступлении в профильные вузы, но более широко раскрыть эту область помогут на Европейской неделе программирования. Большинство подростков только отдаленно представляют, что такое программирование, его возможности и направления. Специалисты постараются объяснить их отличия друг от друга, в результате чего подростки смогут выбрать именно то, которое больше им по душе.





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