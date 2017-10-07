В Коми открылся фестиваль "Наука 0+"

В Сыктывкаре фестиваль стартовал на двух площадках одновременно - СГУ им. П. Сорокина и СЛИ. Посетителям и гостям предлагают посетить около 100 дискуссий, презентаций, мастер-классов и круглых столов. Главным событием станет третий научно-инновационный форум "СорокИНН", где участники презентуют свои изобретения и стартапы. Изобретатели и ученые могут здесь найти инвесторов, поддержку для проектов, а посетить ее могут предприниматели, заинтересованные в открытии своего дела.



Впервые подобный фестиваль прошел в РФ на базе МГУ в 2006 г, а позже получил статус всероссийского. В этом году он проходит сразу в 80 областей.



И. о. ректора СГУ О. Сотникова рассказала, что программа в этом году масштабная и разноплановая. Все мероприятия призваны привлечь молодежь к науке, сделать ее интересной и доступной, позволить развиваться и расти молодым ученым. Фестиваль открыт для преподавателей, студентов, сотрудников институтов, школьников. Здесь можно увидеть идеи, решения, креативную и талантливую молодежь.



В 2017 г на форуме заявлены 45 проектов, среди которых аппарат для реабилитации и разработки травмированных суставов, печь для переработки пластиковых отходов и автоматизированная информационно-аналитическая система "НаукаPro". В Сыктывкаре собрались участники из Воркуты, Троицко-Печорска и местные ученые.



Форум работает по нескольким направлениям: бизнес-инкубатор, научно-исследовательское, дизайн-проекты, предпринимательское, IT-парк Коми, студенческие объединения, инфраструктурные, инновации в электронно-образовательной области. Каждая маленькая идея здесь может получить признание и развитие, поэтому молодежь и наука концентрируются в основном на физике, химии и медицине – самых популярных направлениях современной науки.

