Школьники Архангельска начнут заниматься поисковым делом

На базе центра патриотического воспитания Архангельска начались занятия для школьников, на которых их учат основам поискового дела. Сформировано несколько групп: "Следопыт" (военно-спортивная из учащихся 5-6 классов) и "Память" (военно-поисковая из учащихся 7-8 классов).



Председатель отделения Поисковое движение России Е. Недзвецкая сообщила, что программа обучения включает стрельбу из пневматической винтовки, сборку/разборку автомата Калашникова, подготовку в сдаче норм ГТО, ориентирование на местности, спортивные игры, туристскую и строевую подготовку и подготовку к поисковым экспедициям. Большая часть этих занятий прямого отношения к поисковым работам не имеет. Например, стрельба или сборка "калаша", поэтому здесь просматривается не поисковая направленность группы, а патриотическая или спортивная.



Е. Недзвецкая рассказала, что идея проведения подобных занятий возникла давно, но технических и финансовых возможностей реализовать задумку не было. Но за счет средств президентского гранта и поддержки центра "Патриот" по выделению помещения для создания поискового центра, мечта воплотилась в реальность. Первые занятия уже состоялись.



Поисковая работа выбрана основной не случайно. Она должна заинтересованность детей, их родителей, показать практику проведения военно-поисковой смены "Нам память досталась в наследство" в лагере "Орленок" Онежского района.



Обучают детей опытные инструкторы, для проведения занятий закуплено необходимое оборудование, пособия и учебные материалы. В перспективе будет создана интерактивная площадка по обучению археологии подъема останков.



Ребятам, показавшим лучшие результаты, будет присвоено звание курсанта, после этого можно будет сдать экзамены сначала на младшего, потом на инструктора поисковой группы.