Мурманск погрузился в историю Российского права

Мурманская область >> Образование >> 27.11.2017

В Мурманске прошел фестиваль творчества "От Руси к России: история Российского права". Мероприятие проводилось на базе второго лицея.

Основной целью фестиваля было повышение интереса школьников к истории права и государства. Чтобы событие на дольше запомнилось, его решили сделать костюмированными и воссоздать эпоху.

Среди участников были извечные люди, в том числе Борис Годунов, царствовавший после Ивана Грозного. Ребята презентовали свои номера, которые представили несколько эпох - Древнюю Русь, Московское государство, Российскую империю, СССР, Российскую Федерацию.

В постановках задействовали 200 человек. Они воссоздали атмосферу эпохи 20 века, советского периода, революцию, окончание ВОв. Костюмы постарались сделать яркими и достоверными, что только укрепило знания, полученных на уроках истории.

Л. Ананьина, начальник отдела воспитания администрации Мурманска, рассказала, что детям предоставили возможность творить самостоятельно. Взрослые им только помогали воспроизвести достоверность, а окунуться в эпоху помогла историческая театрализация.

После того как итоги фестиваля были подведены, участников наградили специальными сертификатами. Это именные подарки, выполненные в стилистике эпохи, которую представляли победители.

Мероприятие, посвященное 1155-летию зарождения государственности в России, вызвало интерес не только у школьников. Оно проводилось первый раз, поэтому не все представляли, что в итоге получиться. В результате участникам настолько все понравилось, что они уже завтра готовы начать подготовку с следующему фестивалю. Это объяснимо, потому что сегодня всевозможные реконструкции, костюмированные события пользуются повышенным интересом у молодежи.





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