Два новых кадетских класса откроют в Вологде

Вологодская область >> Образование >> 23.01.2018

Профильные кадетские классы для десятиклассников откроют в школах №26 и 30 Вологды. Классы будут курироваться ВИПЭ УФСИН, о чем соглашение планируют подписать уже на этой неделе.

В школе №25 кадетским решили сделать класс, который раньше быть профильным социально-гуманитарным. Сейчас оборонно-спортивные и кадетские направления в школах составляют всего 3 % всех школьных направлений в Вологде. Дети по-прежнему отдают предпочтение обучению в технических и математических классах (69 %). Вторыми по популярности считаются гуманитарные классы (28 %), а всего в городе 10-классникам доступны классы 74 профилей.

Начальник Управления образования Вологды И. Гуляева рассказала, что вектор профилей постоянно меняется в естественно-техническую сторону, но результаты ЕГЭ показывают, что самые высокие баллы продолжают получать гуманитарии. Сейчас в 10-е классы смогут пойти только успешные ученики. В 2017 г открыто 57 старших классов, в этом их будет больше – 62. В каждом микрорайоне в школах постарались представить разные профили, чтобы у ребенка был выбор и ему не приходилось ехать в другой микрорайон только для того, чтобы там ходить в класс с интересующем его профилем.

Что касается новых кадетских классов, то в них можно бедует попасть, успешно сдав выпускные экзамены в 9-ом классе и иметь хорошие показатели в процессе учебы. В кадетские классы также могут пойти те, кто в будущем хочет связать свою жизнь со службой в Вооруженных Силах России, так как кадетские классы всегда рассматривались как начальная армейская подготовка для тех, кто хочет стать дисциплинированным, получить начальные профильные знания. Основная цель создания кадетских классов - патриотическое воспитание молодежи.





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