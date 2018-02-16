Подростки Вологды стали участниками "Фестиваля профессий"

Мероприятие развернулось на базе Вологодского колледжа технологии и дизайна. Программа была рассчитана на школьников, которые оценили мастерство студентов, поучаствовали в мастер-классах, познакомились с востребованными специальностями, профессиями на современном рынке труда региона.



Интерактивные площадки "Города мастеров" представили лучших студентов колледжа, которые принимали участие в конкурсах разного уровня. Они рассказывали о выбранных специальностях и предлагали школьникам попробовать себя в той или иной профессии. Всего "Фестиваль профессий" собрал около 150 школьников.



Как показала практика, таким нестандартным способом познакомить учеников 9-ых и 11-ых классов с профессиями индустрии красоты, соцсферы, легкой промышленности, оказалось правильным решением. В этом году запускаются 4 новых программы, вошедшие в федеральный перечень востребованных специальностей (технология парикмахерских и эстетических услуг, отельное дело, графический дизайн).



Колледж готовит профессионалов в земельно-имущественных отношениях, соцработников, модельеров, конструкторов, дизайнеров, парикмахеров, кадры для работы в архивах. Все эти профессии востребованы на региональном и федеральном рынках труда, а шанс подыскать работу есть во время практики в организациях города. Каждый год около 70% выпускников устраиваются на работу по профессии.



Н. Савичева, методист информационно-методического центра Управления образования, рассказала, что учащиеся на подобных мероприятиях наглядно видят, какие профессии они могут получить, чем занимаются конкретные специалисты.



В следующий раз другое среднее учебное заведение Вологды примет у себя "Город мастеров", поскольку к проекту подключились несколько техникумов и колледжей, а также один вуз. На площадках, которые будут работать до 12 апреля, смогут побывать около 3 тыс. ребят.