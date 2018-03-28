В школах НАО успешно практикуют работу службы медиации

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 28.03.2018

Практика работы школьных служб примирения (медиации) стала ключевой темой повестки заседания комиссии по профилактике правонарушений в округе.

Эта служба - новая форма работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Такие службы работают в 80% школ региона. Координатором их работы выступает центр развития образования, оказывающий медиаторам методическую помощь.

В прошлом году 38 специалистов прошли специальное обучение, чтобы работать в службе, обучающий курс, направленный на погашение школьных конфликтов прошли ученики. Цель мероприятий – формирование у подростков навыков законопослушного поведения, создание в коллективе здорового микроклимата, профилактика правонарушений и асоциального поведения.

На заседании рассмотрели успешный опыт использования медиативных технологий в школе №5, где служба работает третий год. В нее вошли 11 специалистов, которые урегулируют конфликты между обучающимися по поступившим сообщениям.

К работе службы активно привлекают родителей учеников, для чего проводят в школах информационно-разъяснительную работу.

Службы медиации и участники межведомственной комиссии также обсудили состояние преступности в округе по итогам 2017 г.
Зарегистрированных преступлений стало больше на 2,1%, удалось сократить благодаря информационно-пропагандисткой работе с населением количество краж на 5%, преступлений, связанных с неправомерным завладением транспортными средствами на 4,2%, на 5 % стало меньше преступлений общественных местах.

Криминальная активность несовершеннолетних в 2 раза сократилась, удельный вес преступлений несовершеннолетних остается высоким. Дети в 2017 г совершили 11 краж, 6 угонов, 6 преступлений в области оборота наркотиков.





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