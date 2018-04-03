Презентация "Антологии детской книги" прошла в мурманской филармонии

Книги всегда представляют интерес для людей разного возраста, независимо от того, как они относятся к электронным. Кто-то предпочитает детективы, кто-то романы, но детское творчество не оставляет равнодушным никого.



В Заполярье представили "Антологию детской рукописной книги" в музыкальной гостиной областной филармонии. Издание посвящено нескольким событиям: юбилею 50 лет областной детско-юношесокй библиотеки, 80-летию образования Мурманской области, 20-летию конкурса "Детской рукописной книги".



Молодыми авторами интересных историй, представленных в издании, стали жители Мончегорска, Мурманска, Свердловской области. Также в проекте приняли участие иностранные писатели из Франции, Великобритании и других государств. Они исполнили свои произведения сами, и в интерактивном режиме дали старт акции-хештег "Я читаю "Антологию детской рукописной книги!".



Напомним, что антология посвящена Заполярному краю. Это творческий результат 20-летней работы Международного конкурса детской рукописной книги, ежегодно проводящегося областной детско-юношеской библиотекой. На ее презентацию пришли юные писатели, издатели, читатели библиотеки, представители общественных объединений, партнеры конкурса, жители города.



Книга будет интерна не только своим текстовым контентом, но и оформлением. Это классическое оформление детской книги, где акцент делается на красочные иллюстрации, отражающие суть повествования. Такую книгу приятно не только читать, но и просто держать в руках. Она займет достойное место в любой домашней коллекции, и ни один ребенок не останется равнодушным, если получит ее в подарок на день рождения или на любой другой праздник, например на последний звонок.