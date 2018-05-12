В тундре НАО откроются 3 кочевых детских сада

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 12.05.2018

Проект реализуют в 3-х оленеводческих бригадах, базирующихся в селах Ома и Несь, а летом кочующих на полуострове Канин. Деньги, которые выделит бюджет на кочевые садики, пойдут на зарплаты педагогам и каюрам, аренду грузовых упряжек и оленей, организацию питания, покупку спальных мешков, палаток, канцелярских товаров, игр и других необходимых предметов.

В начале августа оборудование и педагоги уже прибудут в тундру. Это время выбрано не случайно, поскольку как раз тогда же, ко 2 августа, – Дню Оленя, в тундру полетят вертолеты с подарками.

В настоящее время проводится отбор преподавательского состава из числа студентов социально-гуманитарного колледжа Нарьян-Мара.

Напомним, что первый кочевой детсад в Ненецком округе открыли летом 2016 г. В это же время были разработаны методические наработки для обучения в Ненецком центре развития образования.

18% населения округа (7,5 тыс. человек) в НАО - представители ненцев - коренного малочисленного народа Севера. Они ведут кочевой образ жизни, занимаются оленеводством, сбором дикоросов, рыбалкой, охотой, поэтому в отдельных регионах страны для детей из кочевых племен открываются спецшколы, чтобы ученики не отрывались от получения традиционных занятий.

Пока власти Ненецкого округа не объявили конкурс на организацию кочевых детсадов, но планируют это сделать в ближайшее время. Ориентировочно тендер для организации детсадов в сельскохозяйственных кооперативах "Канин" и "Восход" объявят уже в этом месяце.

Напомним, что проект создания детских садов для кочевников базируется и реализуется по госпрограмме "Сохранение, развитие коренных малочисленных народов Севера в НАО". В регионе благодаря этой программе стараются сохранить традиционную ненецкую культуру.





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