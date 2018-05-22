Нарьян-марскую молодежь научили тайм-менеджменту

В Нарьян-Маре состоялся мастер-класс и лекция для молодежи, с которыми в столицу НАО приехал директор "Голос.Лаб", тренер по развитию мотивации и презентационных навыков П. Сафрошкин.



В образовательную программу вошли мотивационная лекция "500 тыс. часов" о том, как найти себя и добиться успеха, мастер-класс "Жизни – время, работе – час" об эффективности лидера в условиях многозадачности.



Сафрошкин не первый раз приезжает в Нарьян-Мар, и в это раз отметил особенность здешних людей, которые воспринимают информацию совсем не так, как в крупных городах. Они более открыты, доброжелательны, а частота мыслительных процессов у них выше. Люди гораздо быстрее реагируют на задачи, решают их быстрее. Здесь люди меньше перегружены постоянным потоком информации, скоростью процессов, что сохраняет им свежесть мышления.



Мероприятия проводятся по региональной программе "Молодежь НАО". Молодежи показали реальные методы, бесценные для управленцев, которые можно постепенно вводить в свою жизнь и наблюдать результаты. Сотрудники Центра молодежной политики познакомились с П. Сафрошкиным в 2016 г на Форуме Добровольцев. Тогда они выделили интересные лекции и яркость подачи, поэтому решили пригласить его в Нарьян-Мар.



В прошлом году многие уже были на его лекциях, поэтому в этом пришли повторно. Полученные знания позволили систематизировать уже имеющиеся. Информация была интересна для педагогов, и особенно для молодежи, которая в юном возрасте получила знания, которые очень помогут в жизни. Многим это сослужит хорошую службу при устройстве на работу, в продвижении по карьерной лестнице, в умении строить отношения с коллегами и деловыми партнерами, находить общий язык с "тяжелыми" людьми.