400 будущих моряков Северодвинска приняли присягу
Призывникам предстоит освоить базовую учетную специальность, а позже - отправиться служить на ВМФ.
400 курсантов центра подготовки младших специалистов учцентра Военно-морского флота РФ в Северодвинске приняли воинскую присягу. Это ребята из Архангельской, Псковской, Московской, Новосибирской, Воронежской областей, Коми. На торжественной церемонии присутствовали друзья и родственники будущих моряков.
Кстати, родителем после присяги уделили особое внимание. Им показали условия обучения, быта, службы своих сыновей, они встретились с командованием учцентра, задали интересующие вопросы, чтобы убедиться, что служба ребят будет проходить в нормальных условиях и их жизни и здоровью ничего не угрожает.
После призыва солдаты находились в Учебном центре, где постигали азы воинской службы, учились ходить строем, знакомились с армейской дисциплиной, занимались обязанностями, возложенными на солдат.
После обучения ребят распределят по береговым частям всех флотов российских ВМФ, в том числе в части Северного флота, где они будут выполнять свои служебные обязанности на судах и на берегу.
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