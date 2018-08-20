400 будущих моряков Северодвинска приняли присягу

Архангельская область >> Образование >> 20.08.2018

Призывникам предстоит освоить базовую учетную специальность, а позже - отправиться служить на ВМФ.

400 курсантов центра подготовки младших специалистов учцентра Военно-морского флота РФ в Северодвинске приняли воинскую присягу. Это ребята из Архангельской, Псковской, Московской, Новосибирской, Воронежской областей, Коми. На торжественной церемонии присутствовали друзья и родственники будущих моряков.

Кстати, родителем после присяги уделили особое внимание. Им показали условия обучения, быта, службы своих сыновей, они встретились с командованием учцентра, задали интересующие вопросы, чтобы убедиться, что служба ребят будет проходить в нормальных условиях и их жизни и здоровью ничего не угрожает.

После призыва солдаты находились в Учебном центре, где постигали азы воинской службы, учились ходить строем, знакомились с армейской дисциплиной, занимались обязанностями, возложенными на солдат.

После обучения ребят распределят по береговым частям всех флотов российских ВМФ, в том числе в части Северного флота, где они будут выполнять свои служебные обязанности на судах и на берегу.





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