430 млн руб. на подготовку Коми к учебному году

Республика Коми >> Образование >> 29.08.2018

Учащихся примут 859 образовательных учреждений региона.

В новом учебном году на обучение отправятся 193 тыс. человек, в том числе 104 тыс. школьников, из которых первоклашек 11 тыс. Дошкольные организации примут 57 тыс. детей, ссузы и вузы - 34 тыс. студентов.

Мероприятия по подготовке к учебному году выполнены  по методическим рекомендациям Министерства просвещения РФ. Введены новые места в школах, дошкольных учреждениях, в том числе для малышей. Проведено техоснащение пищеблоков, столовых, ремонт учебных классов, техобслуживание школьных автобусов, приобретены учебники, оснащены медкабинеты, проведена комплектация педагогическими кадрами.

На обеспечение безопасности образовательных организаций дополнительно из бюджета Коми выделено 113 млн руб., и за последние годы это самые внушительные инвестиции.

Проведены работы в части благоустройства сантехнических комнат. Во всех учреждениях образования созданы комфортные условия, в том числе в туалетных комнатах, которые полностью пришлось переделать в 25 организациях.





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