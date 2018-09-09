"Иван Петров" ушел в арктический рейс

Архангельская область >> Образование >> 09.09.2018

На борту судна "Иван Петров", принадлежащего Северному управлению гидрометеослужбы, ушли в Арктику сотрудники Санкт-Петербургского института "Океангеология".

Целью их экспедиции будет изучение континентального шельфа акватории моря Лаптевых на протяжении 1 месяца.

Но время для плавания в высоких широтах выбрали не совсем удачное, так как в конце сентября начинается ледообразование. Это странно, учитывая, что научно-исследовательских судов много, все они свободны, и можно было уйти в море раньше.

В эту навигацию без работы стояли в порту и другие научные суда "Быхов", "Виктор Буйницкий" и "Геолог Печкуров". Потрачены значительные средства на их ремонт, проведена техинспекция механизмов, систем, приняты топливо, пресная вода. На судах непрерывно несут вахту моряки, но все это напрасно, поскольку достаточного количества заявок на научные исследования, как это было в предыдущие годы, не поступило. В результате тратятся огромные деньги на содержание научных судов, а эффекта от их деятельности никакого.





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