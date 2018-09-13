Мурманская команда знатоков "Норманны" вернулась с наградами Чемпионата мира по "Что? Где? Когда?"
Копилка уже известных и титулованных игроков пополнилась кубком и серебряными медалями в брейн-ринге международного турнира.
Игры проводились Кипре, в Лимасоле. В соревновании принимали участие десятки команд России, Израиля, Швеции, Польши, Ирландии. После успешных игр мурманчане получили приглашение от телекомпании "Игра-ТВ" для участия в международном турнире по брейн-рингу, который показывают по центральному телевидению. Игра состоится через 2 месяца.
Напомним, что чемпионат был любительским, и мурманская команда принимала в нем участие впервые.
Капитан "Норманнов" М. Савченко считает, что с задачей команда справилась. Ей нужно было попасть в топ-10, и она это сделала и даже перевыполнила план. В брэйн-ринге не хватило везения, поэтому до золота команд не дотянулась. Главной победой команды Савченко называет попадание в телевизионную версию программы и участие в новом сезоне телепроекта "Брэйн ринг" на канале НТВ.
"Норманны" уже принимали участие в первом сезоне возрожденной программы. До финала не дошли, но запоминались.
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