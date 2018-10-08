"Школу волонтера" проведут в Северодвинске

Мурманская область >> Образование >> 08.10.2018

Мероприятие пройдет по двум направлениям, и на обоих интересно будет начинающим добровольцам и состоявшимся, которые занимаются добровольчеством давно.

В Неноксе 1-4 ноября состоится мероприятие для местных волонтеров, на которое регистрацию можно пройти до 18 октября.

"Школа волонтера" в Северодвинске пойдет седьмой раз. Участникам расскажут об истории добровольчества, научат общаться с незнакомыми людьми, изучат основы проектной работы. После мероприятия ребята защитят собственный социальный проект.

Напомним, что город является активным участником волонтерского движения. Здесь работают инициативы "Научи меня играть", "Профессия мечты", "Вечер за чашкой танца". Все они были придуманы на "Школе волонтера", после чего состоялась их реализация при поддержке Молодежного центра.

На "Школу волонтера" приглашаются люди, которые стремятся к активному образу жизни, хотят приносить пользу обществу, стать частью разноплановых проектов. Никаких особенных требований к ученикам не предъявляется, поэтому подавать заявку а участие в "Школе волонтеров" может каждый.





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