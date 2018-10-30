В тестировании итогового собеседования по русскому языку для 9 классов в НАО примут участие 440 детей

Соответствующее распоряжение утвердил Департамент образования НАО. Тест пройдет 9 ноября во всех 24 школах региона.



Результат собеседования по русскому языку – это зачет или незачет, но эти оценки не повлияют на допуск школьников к государственной итоговой аттестации. Тест проводят в целях отработки технологии ГИА по русскому языку.



Участникам предстоит пройти устное собеседование за 15 минут. В рамках теста проверяются навыки речи, а на подготовку участнику дается около минуты. Собеседование включает чтение текста вслух, его пересказ с привлечением допинформации, монолог по одной из тем, диалог с экзаменатором. Тексты для чтения будут о выдающихся людях России.



Экзамен-тест принимает один эксперт - учитель русского языка и литературы. Он оценивает качество речи в процессе ответа по разработанным критериям и с учетом соблюдения норм русского литературного языка. Ведется аудиозапись.



Итоговое собеседование по русскому языку состоится 13 февраля 2019 г. и станет допуском к итоговой аттестации.