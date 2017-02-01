Работа апатитского фотографа вошла в шорт-лист претендентов на награду за достижения в просветительстве

Архангельская область >> Образование >> 01.02.2017

Работа фотографа В. Жиганова "Полярное сияние" попала в число лучших в категории "Лучшая фоторабота" о науке экспертного совета III Всероссийской премии "За верность науке".

Работа апатитского фотографа вошла в шорт-лист претендентов на награду Министерства образования РФ за достижения в просветительстве.
В настоящий момент представители экспертного совета путем рангового голосования определяют список дипломантов и лауреатов премии по номинациям и уже через неделю станут известны победители.

Лучшие получат свои награды в торжественней обстановке в День российской науки на сцене международного Дома музыки в Москве. Вручать премии будет министр образования и науки страны О. Васильева, а в качестве приглашенных гостей на церемонии будут присутствовать просветители и ученые из разных регионов России.

Помимо В. Жиганова из Апатит в шорт-лист попали проекты телеканала "Наука", "Культура", радио "Эхо Москвы" и журналов "Популярная механика", "В мире науки" и "Наука и жизнь". Одним из вероятных победителей среди научно-популярных проектов называют "ФАНК" (Фестиваль актуального научного кино) и проект "Открытый университет".

В. Жиганов увлекается фотографией со школы, и еще в 90-ых делал очень удачные снимки природы и одноклассников. Во времена, когда цифровых фотоаппаратов не было, приходилось учиться снимать на пленку, проявлять ее и печатать фотографии. Фотолабораторией ему служила ванная. Теперь ему не приходится тратить много времени на процесс получения фотографий, поэтому появилась возможность больше внимания уделять непосредственно подбору образов. Сейчас фотограф занимается пейзажной фотографией, и особенно его вдохновляют картины севера и его люди. Особое место в его творчестве занимают фотографии с изображением Северного сияния.





Рекомендуем по теме:

Семь молодых дарований НАО получили президентскую пермию

Обладателей Малой Нобелевской премии определили в Коми

3,5 млн руб. собрала в 2016 г. Вологодская область на благотворительность

В Вологде подвели итоги конкурса детских лагерей "Горизонты лета"

ЮАР и Мурманск налаживают отношения

В Архангельске педагоги представят концепцию детского технопарка


Увеличение пенсионного возраста приведет к оттоку госслужащих

В Нарьян-Маре ДК "Арктика" организовал встречу Нового Года для пенсионеров

В Архангельской области может появиться новый заказник

Новый новогодний персонах появился в Карелии

В Вологде состоялся фестиваль актуальной поэзии

И. Шпектор заявил, что на Арктическом форуме В. Путина будут показывать за деньги

В Воркуте устраняют последствия коммунальной аварии

Эпидемический порог в НАО превышен на 77,6%

Фестиваль укротителей огня состоялся в Вологде

К решению социальных программ в Мурманской области планируют привлекать некоммерческие оргнизации
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета