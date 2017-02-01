Работа апатитского фотографа вошла в шорт-лист претендентов на награду за достижения в просветительстве

Работа фотографа В. Жиганова "Полярное сияние" попала в число лучших в категории "Лучшая фоторабота" о науке экспертного совета III Всероссийской премии "За верность науке".



Работа апатитского фотографа вошла в шорт-лист претендентов на награду Министерства образования РФ за достижения в просветительстве.

В настоящий момент представители экспертного совета путем рангового голосования определяют список дипломантов и лауреатов премии по номинациям и уже через неделю станут известны победители.



Лучшие получат свои награды в торжественней обстановке в День российской науки на сцене международного Дома музыки в Москве. Вручать премии будет министр образования и науки страны О. Васильева, а в качестве приглашенных гостей на церемонии будут присутствовать просветители и ученые из разных регионов России.



Помимо В. Жиганова из Апатит в шорт-лист попали проекты телеканала "Наука", "Культура", радио "Эхо Москвы" и журналов "Популярная механика", "В мире науки" и "Наука и жизнь". Одним из вероятных победителей среди научно-популярных проектов называют "ФАНК" (Фестиваль актуального научного кино) и проект "Открытый университет".



В. Жиганов увлекается фотографией со школы, и еще в 90-ых делал очень удачные снимки природы и одноклассников. Во времена, когда цифровых фотоаппаратов не было, приходилось учиться снимать на пленку, проявлять ее и печатать фотографии. Фотолабораторией ему служила ванная. Теперь ему не приходится тратить много времени на процесс получения фотографий, поэтому появилась возможность больше внимания уделять непосредственно подбору образов. Сейчас фотограф занимается пейзажной фотографией, и особенно его вдохновляют картины севера и его люди. Особое место в его творчестве занимают фотографии с изображением Северного сияния.