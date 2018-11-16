В Мурманске пройдет чемпионат мира про Брейн-рингу

Мурманская область >> Образование >> 16.11.2018

Недавно в Ереване прошел XVI Чемпионат мира по игре "Что? Где? Когда?", где Мурманска представила известная заполярная команда - "Норманны". Она вернулись с результатом, после чего ее представители встретились с главой администрации Мурманска А. Сысоевым.

Мурманчане заняли на чемпионате 36-место из 63. Этот результат поможет войти в топ-50 Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?". Пока ребята занимают 98 место рейтинга.

Поездка "Норманнов" в Ереван стала возможна благодаря  поддержке администрации Мурманска.

Сысоев отметил, что  результат команд не случаен. Это стало возможным благодаря продуманной системной молодежной политики. Это доказывают их успехи команд КВН, и команд "Что? Где? Когда?".


В марте 2019 г. в Мурманске пройдет III открытый турнир по интеллектуальным играм на Кубок Арктики.  В ноябре впервые пройдет Чемпионат мира по Брейн-рингу, на который собраться 50 лучших команд разных стран.

Соревнования международного уровня город принимает не первый раз. В 2015 г.  Мурманск был столицей ледяного плавания, а марте снова собирает пловцов со всего мира на третьем Чемпионате мира и первом Кубке Арктики по ледяному плаванию.





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