В Мурманске пройдет чемпионат мира про Брейн-рингу
Недавно в Ереване прошел XVI Чемпионат мира по игре "Что? Где? Когда?", где Мурманска представила известная заполярная команда - "Норманны". Она вернулись с результатом, после чего ее представители встретились с главой администрации Мурманска А. Сысоевым.
Мурманчане заняли на чемпионате 36-место из 63. Этот результат поможет войти в топ-50 Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?". Пока ребята занимают 98 место рейтинга.
Поездка "Норманнов" в Ереван стала возможна благодаря поддержке администрации Мурманска.
Сысоев отметил, что результат команд не случаен. Это стало возможным благодаря продуманной системной молодежной политики. Это доказывают их успехи команд КВН, и команд "Что? Где? Когда?".
В марте 2019 г. в Мурманске пройдет III открытый турнир по интеллектуальным играм на Кубок Арктики. В ноябре впервые пройдет Чемпионат мира по Брейн-рингу, на который собраться 50 лучших команд разных стран.
Соревнования международного уровня город принимает не первый раз. В 2015 г. Мурманск был столицей ледяного плавания, а марте снова собирает пловцов со всего мира на третьем Чемпионате мира и первом Кубке Арктики по ледяному плаванию.
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