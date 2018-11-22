Дети оленеводов смогут учиться в техникумах бесплатно

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 22.11.2018

Депутаты Госсовета Коми собираются рассмотреть поправки в закон, которые дадут возможность детям оленеводов получить профессиональное образование в колледжах и техникумах по целевому направлению.

На заседании комитета по соцполитике и.о. руководителя Минобразования Н. Якимова рассказала, что в федеральное законодательство внесены уточнения, которые необходимо добавить в закон Коми об оленеводах.

Правки затронули новые возможностей получения профильного образования детьми оленеводов. По законопроекту, оказывать поддержку и выделять на целевое обучение деньги теперь смогут не только государственные структуры, но физические и юридические лица. Дети оленеводов могут рассчитывать на высшее, среднеспециальное образование, если решат продолжить заниматься оленеводством.

Поправки в закон решили принять для облегчения получения образования по оленеводческому профилю, так как в республике поголовье оленей стремительно уменьшается, а оленеводов становится меньше. Кроме того это поможет получить образование детям оленеводов, чем существенно сократить их расходы.





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