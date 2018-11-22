Дети оленеводов смогут учиться в техникумах бесплатно

Депутаты Госсовета Коми собираются рассмотреть поправки в закон, которые дадут возможность детям оленеводов получить профессиональное образование в колледжах и техникумах по целевому направлению.



На заседании комитета по соцполитике и.о. руководителя Минобразования Н. Якимова рассказала, что в федеральное законодательство внесены уточнения, которые необходимо добавить в закон Коми об оленеводах.



Правки затронули новые возможностей получения профильного образования детьми оленеводов. По законопроекту, оказывать поддержку и выделять на целевое обучение деньги теперь смогут не только государственные структуры, но физические и юридические лица. Дети оленеводов могут рассчитывать на высшее, среднеспециальное образование, если решат продолжить заниматься оленеводством.



Поправки в закон решили принять для облегчения получения образования по оленеводческому профилю, так как в республике поголовье оленей стремительно уменьшается, а оленеводов становится меньше. Кроме того это поможет получить образование детям оленеводов, чем существенно сократить их расходы.