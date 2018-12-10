Школьникам Мурманска провели экскурсию на питомник спортивных хаски "Улыбка Аляски"

Отдел библиотечного обслуживания 1-4 классов и отдел краеведческой литературы детско-юношеской библиотеки Мурманской области организовали для юных читателей, их родителей экскурсию "Улыбка Аляски" на питомник, где разводят спортивных хаски – самых милых, энергичных и известных северных собак.



На два часа каждый участник экскурсии смог себя ощутить хозяином собаки – погулять с ней, покормить, поиграть, погладить четвероногого питомца. Также в питомнике можно было познакомиться с северным оленем Нико и двумя лисами.



Для городских жителей отдых на свежем воздухе в окружении животных необходим. Он помогает расслабиться, отдохнуть от суеты, шума, пообщаться с собаками, увидеть снаряжение для гонок на упряжках и походов в длинные экспедиции.



Также все желающие могли покататься на собачьих упряжках, что в установившуюся погоду еще мало возможно, поскольку первый снежный покров только начал устанавливаться.



В рамках экскурсии гиды рассказали интересные факты истории Кольского полуострова и Мурманска, а дети приняли участие в познавательной викторине о родном крае.