Школьникам Мурманска провели экскурсию на питомник спортивных хаски "Улыбка Аляски"

Мурманская область >> Образование >> 10.12.2018

Отдел библиотечного обслуживания 1-4 классов и отдел краеведческой литературы детско-юношеской библиотеки Мурманской области организовали для юных читателей, их родителей экскурсию "Улыбка Аляски" на питомник, где разводят спортивных хаски – самых милых, энергичных и известных северных собак.

На два часа каждый участник экскурсии смог себя ощутить хозяином собаки – погулять с ней, покормить, поиграть, погладить четвероногого питомца. Также в питомнике можно было познакомиться с северным оленем Нико и двумя лисами.

Для городских жителей отдых на свежем воздухе в окружении животных необходим. Он помогает расслабиться, отдохнуть от  суеты,  шума, пообщаться с собаками, увидеть снаряжение для гонок на упряжках и походов в длинные экспедиции.

Также все желающие могли покататься на собачьих упряжках, что в установившуюся погоду еще мало возможно, поскольку первый снежный покров только начал устанавливаться.

В рамках экскурсии гиды рассказали интересные факты истории  Кольского полуострова и Мурманска, а дети приняли участие в познавательной викторине о родном крае.





Рекомендуем по теме:

В Мурманской области состоялась Хибинская гонка

Национальная библиотека Карелии проведет пешеходную экскурсию по петрозаводской ул. Пушкинской

В вотчину карельского Деда Мороза Талви Укко проложат дорогу

Выставка "Новый Кот" прошла в Юношеской библиотеке Сыктывкара

Сотне собак из приюта Воркуты грозит смерть от жажды

После реконструкции в Архангельске открылся учебный центр "Патриот"


Как выбрать мужские духи?

Мурманчанка стала лучшим массажистом мира

В Североморске проходит Чемпионат Северного флота по волейболу

Коллекции заполярных библиотек пополнились новой книгой - "Волшебная машина"

В Коми решают проблему нехватки медиков

Пустошь терроризирует стая диких кабанов

Квоты на добычу морских биоресурсов в НАО освоены на 100%
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета