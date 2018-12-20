Отборочный этап олимпиады "Умники и умницы" прошел в Вологде

Вологодская область >> Образование >> 20.12.2018

5 тыс. десятиклассников поучаствовали в отборочном этапе. Им пришлось написать эссе "Вологодский характер – какой он?", а после подведения его итогов победители этапа примут участие в московском телешоу "Умники и умницы".

Перед тем, как писать эссе, состоялась жеребьевка. О. Васильев, замгубернатора региона, определил тему, вытянув конверт с названием "Вологодский характер – какой он?". Всего же конвертов было 5.

Олимпиада состоит из 2 туров – эссе и собеседования. Лучшие проходят в ? финала, после чего демонстрируют свои возможности в ? и финале. Победители этапа сначала едут в Москву, а по итогам телевизионной версии шоу победители смогут получить шанс поступить в МГИМО без вступительных экзаменов.

Напомним, что финальная игра пройдет в апреле 2019 г., и в ней примет участие Ю. Вяземский, ведущий федерального шоу.
На счету Вологодчины всего один абсолютный победитель России - А. Дуничкина, победившая в 2016 г., которая сейчас учится в МГИМО и является наглядным примером для своих земляков.





Рекомендуем по теме:

Гуманитарная олимпиада проходит в Архангельске

В Архангельске выбрали победителей конкурса "Студент года"

Вологодский клуб "Счастливая семья" выиграл гран-при конкурса клубов молодых семей

Арктические игры стартовали в Мурманске

В Вологде стартовал областной этап "Недели в армии"

Завершился этап Кубка мира по конкуру памяти президента ГК "Ланит" Георгия Генса


По Петрозаводску впервые проехал "компост-мобиль"

В Тоншалово открылся новый тепличный комплекс "Тоншаловский"

В Вологде открылся IV Региональный чемпионат "Молодые профессионалы"

Дети оленеводов смогут учиться в техникумах бесплатно

Представители НАО и филиала САФУ Нарьян-Мара приняли участие в Ломоносовских чтениях

Застройщик торгового комплекса в Ижемском районе получил штраф

В Нарьян-Маре откроют уникальный для округа спортзал
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета