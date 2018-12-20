Отборочный этап олимпиады "Умники и умницы" прошел в Вологде
5 тыс. десятиклассников поучаствовали в отборочном этапе. Им пришлось написать эссе "Вологодский характер – какой он?", а после подведения его итогов победители этапа примут участие в московском телешоу "Умники и умницы".
Перед тем, как писать эссе, состоялась жеребьевка. О. Васильев, замгубернатора региона, определил тему, вытянув конверт с названием "Вологодский характер – какой он?". Всего же конвертов было 5.
Олимпиада состоит из 2 туров – эссе и собеседования. Лучшие проходят в ? финала, после чего демонстрируют свои возможности в ? и финале. Победители этапа сначала едут в Москву, а по итогам телевизионной версии шоу победители смогут получить шанс поступить в МГИМО без вступительных экзаменов.
Напомним, что финальная игра пройдет в апреле 2019 г., и в ней примет участие Ю. Вяземский, ведущий федерального шоу.
На счету Вологодчины всего один абсолютный победитель России - А. Дуничкина, победившая в 2016 г., которая сейчас учится в МГИМО и является наглядным примером для своих земляков.
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