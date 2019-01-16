Виды бонусов в игровых онлайн автоматах

>> Образование >> 16.01.2019

Первые игровые автоматы были примерно такими: есть 3 барабана, есть одна линия - собирайте себе комбинации из одинаковых картинок и получайте выигрыши. Но постепенно то картинки новые появлялись, то барабаны росли вширь, да много чего менялось. И сегодня едва ли кто-то малоопытный признает в продукции современных казино онлайн родство с первым в мире слотом - Колоколом свободы.

Давайте упустим моменты, когда на слотах стало появляться больше барабанов и линий, и даже моменты внедрения в азартные геймплеи специальных символов. Поговорим о бонусных играх! В категории онлайн казино Украина в топе игровых автоматов то и дело оказываются слоты с оригинальными призовыми раундами. Оно и понятно: игра в автоматы онлайн должна доставлять в первую очередь удовольствие. И разнообразие в этом вопросе всегда будет в почете.

Первые игровые автоматы на деньги в качестве бонусов предлагали одни лишь фриспины, то есть бесплатные крутки. Постепенно стали появляться все новые решения. Но вот что интересно: большинство из последних основано на одном принципе - принципе скетч-лотерей.

Игрок попадает в какую-то дополнительную локацию и выбирает наугад предметы, получая за это призы, соразмерные удачности своего выбора. Казалось бы, ход очень простой, но работает это на ура. Тематические бонусные раунды - лучший способ больше раскрыть заданный слотом сюжет и еще больше погрузить пользователей в чарующий мир азарта. Такие игровые автоматы онлайн Украина то и дело возводит в ТОП своих любимчиков.





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