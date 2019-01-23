Вице-премьер правительства Коми может не получить ученую степень доктора политологии

Бывший министр образования республики, а ныне вице-премьер правительства Коми Н. Михальченкова может так и не получить степень доктора политологии. Палки в колеса образования вставил общественник В. Воробьев, посчитавший ее докторский труд не достойным высокого научного звания.



Работа Н. Михальченковой была вынесена на рассмотрение апелляционной комиссии при содействии юриста В. Воробьева. Он рассказал, что СПбГУ недавно получил возможность самостоятельно присуждать ученые степени, поэтому в ситуацию не могут вмешаться ни высший аттестационный совет, ни эксперт, ни президиум. Решение выдать или не выдать диплом принимает ректор вуза. Но процедура присуждения степени предусматривает возможность подачи апелляции, которой Воробьев и воспользовался. Он уверен, что объективное рассмотрение работы приведет к отмене апелляционной комиссии своего решения присудить Михальченковой степень доктора наук.



Общественник подверг резкой критике научную работу экс-министра, назвав ее не более чем рефератом не на пятерку.



Труд Михальченковой стает предметом споров не первый раз.