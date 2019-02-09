В Вологде появится новая школа на 1 тыс. мест
В Вологде откроется новая школа, а также пристрой к существующей школе №30. Оба объекта будут находиться на территории микрорайона Охмыльцево. Объекты потребуют 945 млн руб. и будут полностью готовы к 2021-2022 гг.
Новая школа будет современной, а не типовой. В настоящий момент формируется пакет документов, который позволит получить финансирование строительства из федеральной казны. Реализовать оба проекта собираются начать в этом году.
Пристрой к тридцатой школе позволит уменьшить траты на строительство новой школы. Он должен обойтись в 67 млн руб. За счет того, что у самой школы и у пристройки будет общие спортзал и столовая, удастся снизить затраты. Сейчас в Охмыльцево – Чернышово нет ни одной крупной школы, а с учетом строительства 2-х детсадов на ул. Возрождения, там появится целый образовательный кластер. Новая школа на 1 тыс. мест будет там необходима. Об этой завил мэр Вологды С. Воропанов.
Напомним, что ранее власти области заявляли о строительстве в городе еще 4-х детсадов на 1,18 млрд руб.
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