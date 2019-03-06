В СГУ приедут на обучение 150 индийских студентов

В СГУ им. П. Сорокина состоялась встреча представителей рекрутинговых компаний Индии с руководством вуза. Ознакомительный визит доктора Н. Саксена, директора Sky Topper Consultants, стал не первым в Сыктывкаре. С ним приехали 4 рекрутера, чтобы увидеть учебную и материальную базу, познакомиться со студентами и преподавателями вуза. Встреча прошла в рамках национального проекта по экспорту российского образования.



О. Кушнир, проректор по учебной работе СГУ, рассказала, что главная цель проекта - повысить конкурентоспособность и привлекательность российского образования. Сейчас в вузе обучается 48 студентов-иностранцев, 18 из них из Индии.



Директор Edplus Educational India Pvt М. Венкатредди похвалил университетскую инфраструктуру, отметив, что она соответствует мировым стандартам. На встрече был подписан протокол, который закрепил положения о сотрудничестве индийских рекрутинговых компаний с СГУ. В 2019-2020 годы планируется обучение в Сыктывкаре 100-150 индийских студентов. В планах расширение сотрудничества, привлечение студентов из Омана.