Правительство Карелии собирается лишить сельских учителей 100% льгот

Республика Карелия >> Образование >> 17.02.2017

В Минобразования Карелии обсуждают вопрос урезания 100% социальных льгот.
В частности, рассматривают поправки в закон "Об образовании". Проект предполагает изменение механизма предоставления учителям, живущим и работающим в селах, компенсации расходов для оплаты отопления, жилья, освещения.

Напомним, что раньше для сельских учителей и воспитателей детсадов была предусмотрена 100% компенсация расходов на услуги ЖКХ. Теперь в правительстве предлагают не делать этого, а просто сделать "уравниловку" и всем выплачивать по 3 тыс. 19 руб.

Такая инициатива вызвала массовые возмущения во всех районах Карелии, в частности среди учителей п. Лоухи и п. Надвоицы.

Здесь считают, что принятие такой поправки – это попытка правительства РК снизить доход педагогов, чьи зарплаты и так нельзя назвать высокими. Тарифы на услуги ЖКХ постоянно растут, а значит, учителям придется разницу доплачивать из своего кармана, поэтому социальная льгота перестает выполнять свою функцию на 100%.

3019 руб. не погашают даже расходы на отопление, а за жилье придется платить самостоятельно, хотя согласно Федеральному закону, учителям положена компенсация и на этот вид услуг. Другими словами, правительство республики пытается нарушить федеральный закон и отменить социальную льготу. Такое отношение к сельским преподавателям приведет к неминуемому оттоку специалистов в города, где у них будет больше возможности заработать, а это полностью нарушают стратегию России в развитии образования на селе.

Сельчане уже связывают отток учителей и их нежелание работать в сельских школах и детсадах с ухудшением материального благосостояния и уровня жизни.

Социальная сфера считается в РФ приоритетной в плане финансирования уже не первый год, но попытки посягнуть на эти деньги все равно периодически предпринимаются, в том числе в Карелии.





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