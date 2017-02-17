Правительство Карелии собирается лишить сельских учителей 100% льгот

В Минобразования Карелии обсуждают вопрос урезания 100% социальных льгот.

В частности, рассматривают поправки в закон "Об образовании". Проект предполагает изменение механизма предоставления учителям, живущим и работающим в селах, компенсации расходов для оплаты отопления, жилья, освещения.



Напомним, что раньше для сельских учителей и воспитателей детсадов была предусмотрена 100% компенсация расходов на услуги ЖКХ. Теперь в правительстве предлагают не делать этого, а просто сделать "уравниловку" и всем выплачивать по 3 тыс. 19 руб.



Такая инициатива вызвала массовые возмущения во всех районах Карелии, в частности среди учителей п. Лоухи и п. Надвоицы.



Здесь считают, что принятие такой поправки – это попытка правительства РК снизить доход педагогов, чьи зарплаты и так нельзя назвать высокими. Тарифы на услуги ЖКХ постоянно растут, а значит, учителям придется разницу доплачивать из своего кармана, поэтому социальная льгота перестает выполнять свою функцию на 100%.



3019 руб. не погашают даже расходы на отопление, а за жилье придется платить самостоятельно, хотя согласно Федеральному закону, учителям положена компенсация и на этот вид услуг. Другими словами, правительство республики пытается нарушить федеральный закон и отменить социальную льготу. Такое отношение к сельским преподавателям приведет к неминуемому оттоку специалистов в города, где у них будет больше возможности заработать, а это полностью нарушают стратегию России в развитии образования на селе.



Сельчане уже связывают отток учителей и их нежелание работать в сельских школах и детсадах с ухудшением материального благосостояния и уровня жизни.



Социальная сфера считается в РФ приоритетной в плане финансирования уже не первый год, но попытки посягнуть на эти деньги все равно периодически предпринимаются, в том числе в Карелии.