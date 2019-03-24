"Северсталь" открывает инженерные классы в школах
Подготовка специалистов начнется со школьной парты. В 2 школах Череповца откроются профильные инженерные классы - в №17 и новом учебном заведении Зашекснинского района. Соглашение подписано мэром Череповца Е. Авдеевой, директором по персоналу "Северсталь Российская сталь" Е. Ескиным, ректором Череповецкого госуниверситета А. Стрижовым.
Ученики смогут узнать о профессии инженера, понять, нравится им этим заниматься или нет. Профильные классы у школьников пользуются популярностью, увеличивается число ребят, которые хотят развиваться в технических профессиях. "Северсталь" также подогревает интерес к работе. Например, студентам-инженерам, добивающимся успехов в учебе, выплачивают дополнительную стипендию.
Инженерные классы - отличная база для подготовки. Достижения школьников будут формироваться в рейтинг, а у лучших появится возможность поступить в ЧГУ на технические специальности, заключить соглашение с предприятием. В прошлом году 70% выпускников технических классов Череповца подали заявление в ЧГУ, а 50% поступили.
Напомним, что первый профильный техкласс открылся в городе в 2015 г. в СШ №?12.
Рекомендуем по теме:
В Апатитах автоинспекторы задержали директора кировской УК
Экофорум "Чистый Север — чистая страна" завершился в Архангельске
Начальника ОМВД Онежского района обвиняют в халатности, приведшей к смерти людей
Недавно построенный Красный мост в Вологде начал разваливаться
В проекте "Лидеры НАО" приняли участие 37 человек
В музее Кондпожского края открылась выставка-продажа "Весенний подарок"
7 млрд руб. получит Карелия на расселение из аварийного жилья