"Северсталь" открывает инженерные классы в школах

Подготовка специалистов начнется со школьной парты. В 2 школах Череповца откроются профильные инженерные классы - в №17 и новом учебном заведении Зашекснинского района. Соглашение подписано мэром Череповца Е. Авдеевой, директором по персоналу "Северсталь Российская сталь" Е. Ескиным, ректором Череповецкого госуниверситета А. Стрижовым.



Ученики смогут узнать о профессии инженера, понять, нравится им этим заниматься или нет. Профильные классы у школьников пользуются популярностью, увеличивается число ребят, которые хотят развиваться в технических профессиях. "Северсталь" также подогревает интерес к работе. Например, студентам-инженерам, добивающимся успехов в учебе, выплачивают дополнительную стипендию.



Инженерные классы - отличная база для подготовки. Достижения школьников будут формироваться в рейтинг, а у лучших появится возможность поступить в ЧГУ на технические специальности, заключить соглашение с предприятием. В прошлом году 70% выпускников технических классов Череповца подали заявление в ЧГУ, а 50% поступили.



Напомним, что первый профильный техкласс открылся в городе в 2015 г. в СШ №?12.