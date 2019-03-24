"Северсталь" открывает инженерные классы в школах

Вологодская область >> Образование >> 24.03.2019

Подготовка специалистов начнется со школьной парты. В 2 школах Череповца откроются профильные инженерные классы - в №17 и новом учебном заведении Зашекснинского района. Соглашение подписано мэром Череповца Е. Авдеевой, директором по персоналу "Северсталь Российская сталь" Е. Ескиным, ректором Череповецкого госуниверситета А. Стрижовым.

Ученики смогут узнать о профессии инженера, понять, нравится им этим заниматься или нет. Профильные классы у школьников пользуются популярностью, увеличивается число ребят, которые хотят развиваться в технических профессиях. "Северсталь" также подогревает интерес к работе. Например, студентам-инженерам, добивающимся успехов в учебе, выплачивают дополнительную стипендию.

Инженерные классы - отличная база для подготовки. Достижения школьников будут формироваться в рейтинг, а у лучших появится возможность поступить в ЧГУ на технические специальности, заключить соглашение с предприятием. В прошлом году 70% выпускников технических классов Череповца подали заявление в ЧГУ, а 50% поступили.

Напомним, что первый профильный техкласс открылся в городе в 2015 г. в СШ №?12.





Рекомендуем по теме:

С 1 февраля авиапредприятие "Северсталь" запускает рейс в Котлас

В "Северсталь" стали поступать продукты вологодских производителей

Два новых кадетских класса откроют в Вологде

Четыре вологодских школы получили современное оборудование

Поддерживать одаренных детей будут мэрия Чкерпеовца и "Северсталь"

В 8 школах Петрозаводска появятся дополнительные первые классы


В Апатитах автоинспекторы задержали директора кировской УК

Экофорум "Чистый Север — чистая страна" завершился в Архангельске

Начальника ОМВД Онежского района обвиняют в халатности, приведшей к смерти людей

Недавно построенный Красный мост в Вологде начал разваливаться

В проекте "Лидеры НАО" приняли участие 37 человек

В музее Кондпожского края открылась выставка-продажа "Весенний подарок"

7 млрд руб. получит Карелия на расселение из аварийного жилья
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета