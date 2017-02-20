Ряды "Юнармии" пополнились 5 отрядами из Архангельска

Больше ста девчонок и мальчишек в униформе собрались на базе 28 отряда спецназначения внутренних войск "Ратник". Архангельские школьники стали частью "Юнармии", которая в последнее время набирает популярность в регионе.



В качестве почетных гостей были приглашены ветераны, представители органов власти, ведомств, общественности. Организатор мероприятия - региональный центр патриотвоспитания.



От лица губернатора области И. Орлова новобранцев поприветствовал министр образования И. Скубенко. Он отметил, что присутствующие стали свидетелями исторического события. Юнармейцами стали десятки школьников, что возвращает веру в хорошее и доброе. Униформа – это только часть дела, и теперь ребятам предстоит своими делами доказать, что они достойны ее носить.



По всем воинским традициям начальник штаба Беломорской ВМБ, капитан первого ранга С. Чередниченко торжественно вручил флаг "Юнармии" М. Устинову, начальнику штаба региона.



Всего ряды движения в это раз пополнились 5 отрядами. В основном это ребята из Северодвинска и Архангельска. В ближайшее время таких отрядов станет больше, потому что к движению присоединятся дети из других регионов. Уже сформирован план работы регионального штаба и руководство сделает все, чтобы оказать помощь в организации мероприятий патриотической направленности. На лето запланирована профильная юнармейская смена.



На построении во время принятия присяги ребята зачитали клятву юнармейца, после чего ветераны вручили им значки и шевроны. Каждый отряд получил знамя "Юнармии", после чего состоялись показательные выступления спецназовцев из "Ратника", которые также провели мастер-классы и экскурсии в конце мероприятия.



Справка. Штаб юнармейского движения региона находится в Архангельске. Движение образовано по инициативе Минобороны страны.







