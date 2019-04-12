В Коми уменьшилось количество образовательных учреждений, студентов и педагогов

Республика Коми >> Образование >> 12.04.2019

Министр образования региона Н. Якимова сообщила, что школьников, студентов, учителей и образовательных учреждений в Коми стало меньше.

Якимова обнародовала доклад об итогах деятельности ведомства за 2018 г. и задачах на 2019 г. и последующие годы. Число детсадов уменьшилось на 18, школ стало меньше на 8, учреждений среднего профобразования – на 1, учреждений допобразования – на 2. На 2 организации для детей-сирот стало меньше.

Количество детей в дошкольных учреждениях на 600 человек сократилось, школьников стало меньше на 800 человек, студентов – сразу на 3 тыс., а охваченных дополнительным образованием – на 22 тыс. В организациях для детей-сирот людей стало меньше на 50. Только студентов ссузов стало больше.

Количество учителей сократилось во всех учреждениях образования за исключением учреждений допобразования.

В прошлом году выросло количество учеников 11 класса, которые не получили аттестатов о среднем образовании. В этом году сократилось финансирование образования в местных бюджетах на 500 млн руб.





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