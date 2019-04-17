НАО присоединился к акции "100 баллов до победы"

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 17.04.2019

Мероприятие инициировано Рособрнадзором и призвано снизить нервное напряжение выпускников, связанное со сдачей ЕГЭ.

В 2019 г. Всероссийскую акцию посвятили Году театра. В одной из школ Нарьян-Мара для выпускников прошел мастер-класс по руководством худрука театра "Творецкого" А. Сиговой. Она показала ряд дыхательных упражнений, рассказала, как справиться с волнение перед мероприятием. Артистам волноваться перед выходом на сцену приходиться часто, и то же самое испытывают выпускники перед экзаменами.

В рамках акции с выпускниками этого года вышли на связь их предшественники, которые сейчас учатся на 3 и 4 курсах вузов и обучаются за пределами округа. Они поделились опытом сдачи государственного экзамена.

Акция должна помочь детям снять психологическое напряжение и подготовиться к испытаниям, а в момент сдачи ЕГЭ помочь сосредоточиться.

Замруководителя профильного Департамента Л. Храпова считает, что помочь выпускникам можно.

Напомним, что ЕГЭ-2019 пройдет 27 мая - 1 июля. Его напишут 300 выпускников НАО.





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