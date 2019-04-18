Череповецкие студенты станут участниками "Фабрики разработок ЧГУ"

В рамках двухмесячного интенсивна студенты разработают цифровые проекты со своими работодателями.



В госуниверситете Череповца стартовал образовательный интенсив от университета национальной технологической инициативы под названием "Фабрика разработок ЧГУ". Разработками студентов станут программные системы, роботы, система машинного зрения.



Интенсив займет 2 месяца. Он состоит из индивидуальной образовательной технологии, обучения проектной логике, поддержки наставников, партнеров, формирования цифрового профиля компетенций.



Ректор вуза Д. Афанасьев отметил, что важно участие в мероприятии экспертов, которые ставят реальные задачи, не имеющие в настоящий момент решений. Среди них компании мирового уровня, востребованными продуктами в городе, регионе, других странах.



Председатель Союза предпринимателей и промышленников региона Д. Зайцев считает, что проект взаимовыгоден работодателям, студентам, поскольку наблюдается дефицит инженерных кадров во многих отраслях.



Проект будут проводиться с сегодняшнего дня по 13 мая, после чего будет предзащита проектов и отбор для финала. 21 июня состоится окончательная презентация проектов.