Череповецкие студенты станут участниками "Фабрики разработок ЧГУ"

Вологодская область >> Образование >> 18.04.2019

В рамках двухмесячного интенсивна студенты разработают цифровые проекты со своими работодателями.

В госуниверситете Череповца стартовал образовательный интенсив от университета национальной технологической инициативы под названием "Фабрика разработок ЧГУ". Разработками студентов станут программные системы, роботы, система машинного зрения.

Интенсив займет 2 месяца. Он состоит из индивидуальной образовательной технологии, обучения проектной логике, поддержки наставников, партнеров, формирования цифрового профиля компетенций.

Ректор вуза Д. Афанасьев отметил, что важно участие в мероприятии экспертов, которые ставят реальные задачи, не имеющие в настоящий момент решений. Среди них компании мирового уровня, востребованными продуктами в городе, регионе, других странах.

Председатель Союза предпринимателей и промышленников региона Д. Зайцев считает, что проект взаимовыгоден работодателям, студентам, поскольку наблюдается дефицит инженерных кадров во многих отраслях.

Проект будут проводиться с сегодняшнего дня по 13 мая, после чего будет предзащита проектов и отбор для финала. 21 июня состоится окончательная презентация проектов.





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