Ненецкий округ стал участником апробации экзамена по международным стандартам "Ворлдскиллс"

Апробации демонстрационного экзамена проходит в рамках промежуточной и финальной аттестации по образовательным программам профобразования.



Экзамены пройдут по 4 компетенциям. В них будут участвовать студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума им. В.Волкова, социально-гуманитарного колледжа им. И.Выучейского, Ненецкого профессионального училища.



Экзамены пройдут на специализированных площадках, оснащенных современным технологическим оборудованием, которое позволяет выполнять задания, предусмотренные паспортом компетенции "Ворлдскиллс".



17 апреля был сдан первый экзамен, в котором участвовали студенты аграрно-экономического техникума. 3 дня студенты выполняли задания. Для экзамена было закуплено оборудование, химические реагенты, расходные материалы на деньги Администрации НАО в рамках социально-экономического сотрудничества с "ННК-Печоранефть".



Напомним, что демонстрационный экзамен входит в региональный и федеральный проекты "Молодые профессионалы". Ненецкий округ принял участие в пилотной апробации экзамена по стандарту WorldSkills Russia впервые в 2018 г.