Ненецкий округ стал участником апробации экзамена по международным стандартам "Ворлдскиллс"

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 20.04.2019

Апробации демонстрационного экзамена проходит в рамках промежуточной и финальной аттестации по образовательным программам профобразования.

Экзамены пройдут по 4 компетенциям. В них будут участвовать студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума им. В.Волкова, социально-гуманитарного колледжа им. И.Выучейского, Ненецкого профессионального училища.

Экзамены пройдут на специализированных площадках, оснащенных современным технологическим оборудованием, которое позволяет выполнять задания, предусмотренные паспортом компетенции "Ворлдскиллс".

17 апреля был сдан первый экзамен, в котором участвовали студенты аграрно-экономического техникума. 3 дня студенты выполняли задания. Для экзамена было закуплено оборудование, химические реагенты, расходные материалы на деньги Администрации НАО в рамках социально-экономического сотрудничества с "ННК-Печоранефть".

Напомним, что демонстрационный экзамен входит в региональный и федеральный проекты "Молодые профессионалы". Ненецкий округ принял участие в пилотной апробации экзамена по стандарту WorldSkills Russia впервые в 2018 г.





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