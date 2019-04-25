Мурманские школьники получили патент на особую ручку
Инструмент предназначен для людей, испытывающих проблемы с письмом и рисованием.
Пожилым людям трудно сделать даже простую заметку на бумаге, поскольку руки дрожат, а зрение подводит. Особенно тяжело приходится людям с ДЦП. Но до сих пор нет изобретении, способных помочь людям справиться с проблемой.
Учащиеся мурманского "Кванториума" изобрели ручку, спроектировав ее с преподавателями, а потом запатентовали свое изобретение. Это эргономичная ручка, которая может облегчить процесс письма и рисования дошкольникам и пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья.
Руководитель технопарка "Кванториум" Е. Бекряшева надеется, что ребята доведут этот проект до победного финала.
Детский технопарк получил патент на свое изобретение, о чем торжественно сообщил в рамках проекта "Успех каждого ребенка" на круглом столе, посвященном популяризации качественного допобразования в регионе.
Напомним, что недавно в Заполярном завершился конкурс I MAKE. Его участники презентовали источники альтернативной электроэнергии, систему обнаружения забытых вещей, многофункциональную трость, градусник для слепых и мн. др.
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