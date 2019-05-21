20 работ из НАО участвуют в конкурсе сочинений "Я - гражданин России!"
На сайте Северо-Запад началось голосование за лучшее сочинение Северо-Западного ФО среди учащихся по 4 категориям. Ненецкий округ представляют 20 работ, отобранных на региональном этапе. Отдать голос за лучшее сочинение в каждой номинации можно до 4 июня.
Комиссия НАО определит победителей в 11 регионах. Лауреатами будут признаны авторы 3-х сочинений, набравших наибольшее количество голосов в открытом интернет-голосовании. Всех пригласят в Санкт-Петербург на церемонию награждения, в которой участие примет полномочный представитель президента России в СЗФО А. Гуцан.
Напомним, что год назад студенты и школьники изложили свой взгляд на патриотизм в своих конкурсных работах. Сочинения проверили их учителя в школах и средних профессиональных образовательных учреждениях, затем эксперты муниципального, регионального уровней. В результате 250 тыс. работ попали на финальный этап конкурса, а окружная комиссия выбрала 219 сочинений.
Межрегиональный конкурс проходит на территории СЗФО третий раз. Инициатива проведения была выдвинута в 2017 г., получила поддержку аппарата полномочного представителя российского президента в СЗФО.
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