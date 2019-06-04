В НАО из школ к месту проживания родителей доставлено 225 учеников

Во время весенней кампании из окружных школ к месту проживания родителей (в тундру) доставили 225 учеников.



За 9 дней после завершения учебного года вертолеты Нарьян-Марского авиаотряда выполнили 6 школьных рейсов, отправив детей на каникулы к родные Нижнюю Пешу, Несь, Ому, Кию, Индигу, Шойну, Выучейский, Хорей-Вер, Бугрино, Каратайку, Усть-Кару, Варнек. Не вернулись домой только ученики, которые сдают экзамены.



Также школьников отвезли в отдаленные кочующие племена на стойбища "Харп", СПК "Ерв", "Восход" и СХПК "Канин", "Ямб-То", в районы тундры Ярей-Ю, Усть-Кары, Море-Ю.



Вместе со школьниками вернулись в тундру 10 родителей, которые сопровождали детей в Хорей-Вера, Несь, Красный. Напомним, что с 2019 г. близкие родственники или родители имеют право сопровождать за счет бюджета округа школьников к местам проживания их кочующих родителей. Ранее эти траты ложились не плечи школьников и школ.



На вывоз детей в текущем году с учетом транспортировки в начале и конце летних и зимних каникул в окружной казне предусмотрено 41,3 млн руб. Это очень большая сумма для местного бюджета.