Ресурсный центр допобразования откроют в Нарья-Маре

Окружной многофункциональный ресурсный центр допобразования НАО создадут в Нарьян-Маре к октябрю. Откроют его на базе ДЮЦ "Лидер".



На заседании администрации округа приняли решение не присоединять учреждение к ДС "Норд", как это планировалось. В сфере допобразования центр будет главным учреждением в НАО. Учреждение будет работать по единой системе, и способствовать развитию образования в отдаленных поселениях.



Открытие центра будет способствовать внедрению современных систем технического и научного образования. Дети смогут развивать свои таланты по художественному, социальному, педагогическому, спортивному туристско-краеведческому направлениям. Новое учреждение сконцентрирует на себе функции учебно-методического, ресурсного, организационного, социокультурного и экспертно-консультационного центра.



И. Иванкин, руководитель департамента образования НАО, рассказал, что центр допобразования создается в рамках одного из приоритетных проектов региона. Открытие соответствует федеральным задачам, обозначенным в этой сфере президентом и правительством РФ, а также Общероссийским народным фронтом. Ключевой целью инициативы на местах является доступность для детей дополнительного образования по техническим, естественнонаучным программам.



Срок реализации проекта рассчитан до 2025 г., поэтому полностью задача обеспечения допобразованием всех детей будет решена еще не скоро. Но то, что проект носит статус приоритетного, позволяет надеяться, что с его реализацией не будет проблем, а регулярное финансирование также не вызывает сомнений. Благодаря ресурсному центру многие задачи в сфере допобразования будут решаться оперативно и в одном месте, что поможет выиграть время для более серьезных дел.