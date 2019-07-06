В Череповце 24 выпускника показали 26 100-балльных результатов по ЕГЭ

24 выпускника Череповца показали 26 100-балльных результатов, что стало лучшим показателем за 5 лет.



Губернатор Вологодской области О. Кувшинников принял выпускников, набравших 100 баллов по ЕГЭ, поздравив их с выдающимся успехом. Перед этими выпускниками открываются возможности для поступления в самые престижные вузы России. Приемы у губернатора – это традиция, которая направлена на то, чтобы убедить ребят вернуться после окончания учебы в родной город, поскольку большинство из них не видит перспектив в своем городе. Глава региона отметил, что хорошие результаты экзаменов позволяют освоить перспективные специальности, поэтому теперь школьники могут пожинать плоды хорошей прилежной учебы на протяжении всего года.



Напомним, что в Вологодской области 63 выпускника показали 71 высший результат. В 2018 г. на 100 баллов сдали ЕГЭ 48 выпускников. Увеличилось количество школьников, сдававших на высший балл физику, математику профильного уровня и химию, также есть выпускник, набравший 100 баллов по всем трем экзаменам.