К началу осени на ул. Куратова в Инте появится благоустроенный сквер

Республика Коми >> Образование >> 22.07.2019

К осени в Инте появится новый благоустроенный сквер, который решили открыть рядом с экоцентром "Радуга". Об этом рассказал директор Станции юных натуралистов В. Петров. Интинцы смогут здесь отдыхать в окружении интересных растений, а на станции можно увидеть 40 северных кедров, пруд, уголок тундры, на котором растут морошка, багульник, осока, брусника.

СЮН решила взяться за освоение новой территории ради привлечения внимания не только детей, но и взрослых.

Юннаты уже разводят 70 видов рыб, небольших животных. В ближайшее время за 50 тыс. руб. будет куплена пони. Для посетителей в здании СЮН работают аквариумы, вольеры, выставочные залы, зимний сад, научная лаборатория для детей.  


СЮН для Коми - уникальное учреждение образования. Здесь воспитывают у детей любовь к природе, родному городу. Перед муниципалитетом стоит задача активно популяризировать естественно-научные и инженерные направления, творчество, поэтому министр образования Коми Н. Якимова поддерживает все подобные начинания юннатов.





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