К началу осени на ул. Куратова в Инте появится благоустроенный сквер

К осени в Инте появится новый благоустроенный сквер, который решили открыть рядом с экоцентром "Радуга". Об этом рассказал директор Станции юных натуралистов В. Петров. Интинцы смогут здесь отдыхать в окружении интересных растений, а на станции можно увидеть 40 северных кедров, пруд, уголок тундры, на котором растут морошка, багульник, осока, брусника.



СЮН решила взяться за освоение новой территории ради привлечения внимания не только детей, но и взрослых.



Юннаты уже разводят 70 видов рыб, небольших животных. В ближайшее время за 50 тыс. руб. будет куплена пони. Для посетителей в здании СЮН работают аквариумы, вольеры, выставочные залы, зимний сад, научная лаборатория для детей.





СЮН для Коми - уникальное учреждение образования. Здесь воспитывают у детей любовь к природе, родному городу. Перед муниципалитетом стоит задача активно популяризировать естественно-научные и инженерные направления, творчество, поэтому министр образования Коми Н. Якимова поддерживает все подобные начинания юннатов.