К началу осени на ул. Куратова в Инте появится благоустроенный сквер
К осени в Инте появится новый благоустроенный сквер, который решили открыть рядом с экоцентром "Радуга". Об этом рассказал директор Станции юных натуралистов В. Петров. Интинцы смогут здесь отдыхать в окружении интересных растений, а на станции можно увидеть 40 северных кедров, пруд, уголок тундры, на котором растут морошка, багульник, осока, брусника.
СЮН решила взяться за освоение новой территории ради привлечения внимания не только детей, но и взрослых.
Юннаты уже разводят 70 видов рыб, небольших животных. В ближайшее время за 50 тыс. руб. будет куплена пони. Для посетителей в здании СЮН работают аквариумы, вольеры, выставочные залы, зимний сад, научная лаборатория для детей.
СЮН для Коми - уникальное учреждение образования. Здесь воспитывают у детей любовь к природе, родному городу. Перед муниципалитетом стоит задача активно популяризировать естественно-научные и инженерные направления, творчество, поэтому министр образования Коми Н. Якимова поддерживает все подобные начинания юннатов.
Рекомендуем по теме:
Деревянное судно заложили в Архангельске
Систему здравоохранения Мурманска будут менять
Мурманск попал в пятерку городов, где хорошо отдыхать от летней жары
Самые эффективные стратегии для ставок на хоккей
Особенности ставок на российский футбол
В Карелии отменили субсидии на поддержку животноводства госкомпаниям
Как просмотр трансляций помогает в ставках на спорт