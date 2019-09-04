Поборы в школах Архангельска продолжаются

Прокурорская проверка подтвердила незаконные требования учителей сдать деньги на тетради для учеников, хотя это должно осуществляться за счет бюджета. Если тетради не включены в образовательную программу, их покупать родители учеников не обязаны.



Но с родителей продолжают вытягивать деньги на ремонт классов, покупку учебных пособий, а в актах некоторых школ прописаны правила для таких благотворительных сборов.



Например, в школе №51 им. Ф. Абрамова с родителей требуют деньги на покупку рабочих тетрадей и ремонт. Руководство школы делало вид, что ничего об этом не знает и всю вину возложило на учителя, требовавшего деньги. Учитель получил выговор, а собранные деньги вернули родителям.



В прокуратуре говорят, что ситуация с поборами - это недочет в работе администрация Архангельска и департамента образования в частности, который не довел до сведения педагогов информацию о том, чего делать нельзя. Заместитель городского главы по социальным вопросам получил представление, поэтому контроль над работой школ должен усилиться, а виновные будут наказаны.