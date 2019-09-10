Завтра завершается набор в "Яндекс.Лицей" в НАО

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 10.09.2019

Набор в "Яндекс.Лицей" начался в конце августа и закончится 11 сентября. Поступило 75 заявлений, но точная цифра станет известна завтра. По итогам отбора сформируют 2 группы по 15 учащихся.

"Яндекс.Лицей" проводит курсы для школьников, желающих обучиться программированию. Им нужно пройти тест на логическое мышление и собеседование.

В "Яндекс.Лицей" на территории округа принимают учеников 8-10 классов, студентов первого курса организаций среднего профобразования. Программа рассчитана на 2 года. В первый год учащиеся будут осваивать Python, во второй – основы промпрограммирования и работать над учебными проектами. Занятия будут проводиться бесплатно под кураторством преподавателей, прошедших обучение в "Яндексе".

М. Суслова, руководитель "Яндекс.Лицей", рассказала, что ребята могут попробовать себя в программировании, получить навыки, достаточные для работы стажерами, младшими разработчиками. Это отличные старт для ребят, интересующихся современными технологиями. Многие выпускники выигрывают олимпиады, участвуют в конкурсах со взрослыми программистами.





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