Образовательный форум проходит в Сыктывкаре
Форум собрал более 1 тыс. участников - депутатов, учителей, экспертов. 5 дней они будут обсуждать роль образования в обществе и государстве.
Это диалоговая и отчетная площадка, где обсуждают итоги выполнения поставленных задач. События форума разворачиваются после Дня воспитателя и работников дошкольного образования, а также перед Днем учителя. Всего мероприятие охватит 50 площадок, посвященных региональным проектам нацпроекта "Образование". Мероприятия проходят в 23 точках Ухты и Сыктывкара, а принимают участников масштабного события образовательные организации среднего, высшего, допобразования, партнеры.
Педагогическое сообщество Коми раз в году имеет возможность обсудить в своем кругу, а также с представителями власти наболевшие вопросы, поделиться с коллегами успешным опытом и перенять новшества. Также в рамках общения предстоит определить уровень виляния, который государство обязано оказывать на образование, поскольку во многих странах считают, что российское образование заточено на превознесении своих возможностей и недооценивании образования за границей.
Рекомендуем по теме:
В Петрозаводске прошло шествие первоклассников
В Петрозаводске почтили память Марины Цветаевой
Проект модернизации ЗАТО разработают в Мурманской области
Акция "Соберем ребенка в школу" в НАО продолжается
Фотовыставка "Тюбинген – Петрозаводск. Двойное отражение" открылась в Петрозаводске
Любитель появится на сцене Архангельского театра драмы
Радиационный фон под Северодвинском выше нормы в 8 раз