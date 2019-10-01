Образовательный форум проходит в Сыктывкаре

Республика Коми >> Образование >> 01.10.2019

Форум собрал более 1 тыс. участников - депутатов, учителей, экспертов. 5 дней они будут обсуждать роль образования в обществе и государстве.

Это диалоговая и отчетная площадка, где обсуждают итоги выполнения поставленных задач. События форума разворачиваются после Дня воспитателя и работников дошкольного образования, а также перед Днем учителя. Всего мероприятие охватит 50 площадок, посвященных региональным проектам нацпроекта "Образование". Мероприятия проходят в 23 точках Ухты и Сыктывкара, а принимают участников масштабного события образовательные организации среднего, высшего, допобразования, партнеры.

Педагогическое сообщество Коми раз в году имеет возможность обсудить в своем кругу, а также с представителями власти наболевшие вопросы, поделиться с коллегами успешным опытом и перенять новшества. Также в рамках общения предстоит определить уровень виляния, который государство обязано оказывать на образование, поскольку во многих странах считают, что российское образование заточено на превознесении своих возможностей и недооценивании образования за границей.





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