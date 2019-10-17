В столице Поморья пяти школам присвоят имена героев Великой Отечественной войны

Архангельская область >> Образование >> 17.10.2019

Пяти архангельским школам будут присвоены имена героев ВОв. Решение о присвоении имен принято в горадминистрации столицы Поморья. 

Школа № 12  получит имя И. Коробова – Героя РФ, генерал-полковника. Он служил в 518 полку в Талажском авиагородке, а сейчас там находится школа, где есть музей, посвященный полку.

Школа № 26 получит имя В. Никитова – военного летчика, погибшего в 1944 г. во время выполнения особого задания. Школа расположена у улицы, названной в честь Никитова. Школьники чтят память летчика, пишут исследовательские эссе, а учителя проводят тематические классные часы.

Школа №34 будет носить имя А. Клепача, который учился в этой школе, а позже воевал в 12-й бригаде морской пехоты на п-ве Рыбачий. Школьники не раз были на экспедициях в месте боев и гибели Клепача. Часть ул. Локомотивной уже переименована в ул. Клепача, где находится школа № 34.

Школа № 49 будет носить имя В. Чуданова – первого директора школы. Он был награжден орденом Красной Звезды, медалью за Отвагу.

Школа № 95 им. П. Лушева получила название в честь Героя Советского Союза и выпускника школы. Он воевал на Ленинградском фронте. В 2005 г. у входа в школу установлена мемориальная доска.





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