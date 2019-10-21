В Емве закрыли школу на карантин

Республика Коми >> Образование >> 21.10.2019

Неблагополучная эпидемиологическая ситуация привела к остановке учебного процесса в школе № 1 в Емве. Пока школа закрыта до 29 октября, но есть вероятность того, что она будет закрыта до конца осенних каникул. Рекомендовано ограничить организацию спортивных и культурных массовых мероприятий во всех учебных заведениях города. В главный спорткомплекс города детей лучше не пускать.

Школа была закрыта по решению заседания санитарно-противоэпидемической комиссии Емвы. И. Щербович, главврач Княжпогостской районной больницы, рассказала, что уже 30 детей переболели пневмонией за 1,5 месяца. Большинство детей – ученики школы № 1.

Напомним, что с подобной ситуацией в Емве сталкиваются каждый год. В прошлом году школы на карантин начали закрывать на месяц позже.

В этом году к середине октября за помощью в лечебные учреждения Коми обратилось 6,5 тыс. человек. У всех были симптомы простудных заболеваний. В республике от гриппа привито около 173 тыс. человек, детей – около 52 тыс., но этого недостаточно. 





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