Детский сад на 1350 мест строят в Петрозаводске

Республика Карелия >> Образование >> 08.11.2019

Новое учреждение для дошкольников появится в карельской столице в 2020 г. Управление капстроительства Карелии объявило тендер на строительство детского сада на 1350 мест в микрорайоне Древлянка (ул. Оборонная). Рядом с садиком построят общеобразовательную школу.

Цена контракта - 993 млн руб., которые выделит федеральная и региональная казна. Детский сад должен открыться до 31 декабря 2020 г. Строительство нового объекта позволит частично решить проблему обеспеченности местами детей дошкольного возраста в детсадах. Сейчас в детсадах мест не хватает, поэтому существует очередь, которая движется очень медленно. Детей становится больше, поэтому было решено построить детсад масштабного формата.  Здесь будут находиться разные возрастные группы ребят, к услугам которых будет спортзал, бассейн, столовая, актовый зал, игровые комнаты, залы для просмотров мультипликационных и художественных фильмов, спальни и мн. др. Возле садика также будет располагаться игровая площадка за огороженной территорией.





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