В Кировске начала работу IX международная конференция "Горнодобывающая промышленность Баренцева Евроарктического региона: взгляд в будущее"

Мурманская область >> Образование >> 15.11.2019

Конференция началась с пленарной сессии о роли горнопромышленного комплекса в развитии Мурманской области. В ней приняла участие замгубернатора О. Кузнецова. Она приветствовала собравшихся от лица губернатора А. Чибиса. По мнению Кузнецовой, в Мурманской области экономика зависима от горной промышленности. Многие предприятия давно работают и продолжают сохранять перспективы развития, ставя перед собой новые задачи.

Власти стараются максимально поддерживать региональные предприятия, которые  получают налоговые льготы для реализации новых проектов. Отдача уже видна – в 2019 г. значительно выросли поступления в казну от горной промышленности по налогам на прибыль и имущество. Это говорит о том, что принятое решение о предоставлении налоговых преференций было правильным. В настоящий момент власти региона активно работают с федеральным правительством над введением федеральных мер поддержки Арктической зоны России.

Конференция продлится два дня. Участникам предстоит обсудить направления развития горнопромышленного комплекса, посетить ряд горнопромышленных предприятий: АНОФ-3, Расвумчоррский рудник, Оленегорский ГОК.





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